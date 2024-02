Benevento | oggi all’Imbriani parte la ‘mission’ Sorrento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’unica seduta di scarico effettuata lunedì e i due giorni di riposo concessi da mister Auteri, partirà questo pomeriggiola marcia di avvicinamento dei giallorossi al derby di lunedì sera contro il. Il tecnico, consapevole dell’enorme sforzo psicofisico posto in essere dalla squadra la settimana scorsa con tre gare in sette giorni, ha deciso in maniera saggia di alleggerire un po’ la pressione optando per 48 ore di relax. Ma dasi fa sul serio perché la stagione sta entrando nel suo clou e il margine di errore, al netto del blitz di Picerno, resta sempre bassissimo. Alla ripresa, saranno da valutare le condizioni di Talia e Capellini, ma per entrambi filtra un cauto ottimismo. Il centrocampista è uscito in anticipo a Picerno per una botta alla caviglia mentre Capellini si ...