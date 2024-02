Benevento | Il 24 febbraio via XXIV Maggio verrà chiusa al traffico dalle 7 | 30 alle 10 | 30

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) al fine di consentire i lavori, 212024 – Sabato 24viaalall’altezza del civico 25 bisore 7:30ore 10:30 al fine di consentire i lavori di ristrutturazione di un immobile (getto di calcestruzzo). In caso di pioggia la chiusura sarà attuata lunedì 26sempreore 7:30ore 10:30. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Paura a Roccagloriosa, auto prende fuoco mentre è in transito sulla Cilentana: sul posto i vigili del fuoco: Auto prende fuoco sulla Cilentana: attimi di paura questa mattina, mercoledì 21 febbraio, nel comune di Roccagloriosa ...

Ascoli Calcio, la Primavera ospita il Benevento secondo della classe. Trasferte per Under 16, 15 e 14: Ascoli Calcio, la Primavera ospita il Benevento secondo della classe. Trasferte per Under 16, 15 e 14 - picenotime.it - IT ...

Meteo Benevento: oggi sereno, Giovedì 22 e Venerdì 23 nubi sparse: Mercoledì 21 Febbraio: giornata all'insegna del bel tempo. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 17°C, la minima di 6°C alle ore 7. I venti saranno ...