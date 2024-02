Benevento | Il 17 marzo Open Day dedicato al rilascio della carta di identità elettronica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (CIE) negli uffici comunali in piazzale Iannelli Domenica 17si terrà unDayaldi(CIE). Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in piazzale Iannelli, osserveranno infatti un’apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per ottenere ildel documento in tale giornata sarà richiesta, a partire da oggi e fino all’esaurimentodisponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’. Il costo...