Belvedere di San Leucio | ultimi lavori per riportare il complesso monumentale al suo antico splendore

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caserta. Sono quasi terminati idi recupero e valorizzazione deldeldi San. L’attività di riqualificazione del sito patrimonio dell’Unesco e delle aree limitrofe prevede diverse fasi di intervento, a partire dal rifacimento dello Scalonee delle ex Stalle Reali, dove saranno destinate attività riservate all’accoglienza turistica e alla ristorazione. A buon punto le attività di tinteggiatura dello Scalone, la pavimentazione nelle stanze laterali delle ex Stalle Reali, (quelle che ospiteranno buvette e infopoint turistico) oltre ad essere stata realizzata tutta l’impiantistica all’interno della stanza grande. Sono in fase avanzata anche iche riguardano la riqualificazione all’interno della struttura del ...

BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Lavori allo scalone e alle ex stalle in dirittura d’arrivo GUARDA LE FOTO: 15:03:05 CASERTA. Proseguono a ritmo serrato i lavori di recupero e valorizzazione del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. L’importante intervento ha come obiettivo una completa attivit ...

Infortunio sul lavoro: 29enne finito al San Gerardo in codice giallo: La chiamata al numero dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 118 questa mattina, 20 febbraio, poco dopo le 7.30, per un infortunio sul lavoro avvenuto a Brugherio, in un'azienda sita in via ...

Forti di Genova, ecco il progetto per il recupero. Bucci: “L’accesso sarà gratuito”: Genova, 20 feb. - Cantieri già partiti a Santa Tecla, Puin e Belvedere; Forte Begato in fase di pre-cantierizzazione e Tenaglie in progettazione esecutiva, mentre sarà inaugurata a fine 2024 la Strada ...