Belen pizzicata a casa di uno sportivo | il dettaglio che l' ha tradita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sembra proprio che la storia traRodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni sia arrivata al capolinea. Ormai da settimane voci sul loro conto si rincorrono in rete e sui social network. La rottura non è mai stata confermata dai diretti interessati. Ora, però, pare che la showgirl abbia trovato conforto adi uno. A tradire la sua riservatezza è stato un video pubblicato dalla stessa sul suo profilo Instagram ufficiale. La conduttrice ha lasciato intuire di essersi trovata adel cestista Bruno Cerella, al quale era stata già associata nel 2018.ha postato su Instagram un video che ritrae un quadro. Lo stesso quadro che si trova adi Cerella. Da quel momento, i follower l'hanno inondata di domande, alle quali lei, però, non ha risposto. Possibile ...