Beatrice Luzzi non vuole nuovi concorrenti al Grande Fratello e fa uno strafalcione | «Non parlo con loro anche se entra Lancam Mayanian… Iacan Iaman Can Yaman!» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)La fine delsi avvicina e i, nonostante le rassicurazioni di Alfonso Signorini a tal proposito, temono ancora deiingressi. Tra questi c’è: ieri sera, mentre parlava con Stefano Miele della possibilità, l’attrice si è resa protagonista di un divertente lapsus, vista che non è riuscita a pronunciare correttamente il nome di Can Yaman, il celebre attore turco. “Seno duenon ci parla più nessuno. Io veramente, non cipiù neio, che ho sempre parlato coi. Li ho accolti e tutto, non ce la faccio più“ ha esordito...