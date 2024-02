BEACH TENNIS UISP-LAB84 Botta e risposta tra Over Forever ed Enterprise ai vertici della classifica

Delray Beach (USA) - Taylor Fritz, prima testa di serie, ha raggiunto Tommy Paul in finale del " Delray Beach Open", Atp 250 da 661.585 dollari in ... (ilgiornaleditalia)

L'amico Fritz è nazionalista e vota un super - Tour come il golf!: Taylor Fritz conferma il titolo del 2023 a Delray Beach alla finale rinviata a lunedì per pioggia e poi comunque condizionata dal vento. Taylor è un ... che resta lo sport di riferimento per il tennis. ...

Il cervese Giacomo Pollino Campione di Beach Tennis under 18: Il Sindaco Massimo Medri e l'Assessora allo sport Michela Brunelli hanno incontrato Giacomo Pollino Campione italiano di Beach Tennis under 18.

Atp Los Cabos - Matteo Arnaldi subito fuori. Carlos Alcaraz debutta stasera a Rio: Atp Tennis Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno nel torneo Atp 250 di Los Cabos in Messico (... Come già si era visto la settimana scorsa a Delray Beach , Arnaldi ha faticato a trovare ...