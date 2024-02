Bayern Monaco | idea Zidane per il futuro | le indiscrezioni dalla Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Zinedinepotrebbe valutare unalper il suo ritorno in panchina. Il francese infatti è fermo dal 2021, anno del suo addio al Real Madrid. Stando a quanto riportato inda “Sport1”, i bavaresi potrebbero sostituire Thomas Tuchel proprio con “Zizou” che a sua volta sarebbe pronto a considerare la proposta delritenendo il club tedesco all’altezza del Real Madrid per storia e organizzazione. Altre opzioni, per motivi diversi, sarebbero legate alla nazionale francese e alla Juventus. Unico potenziale problema è la volontà da parte didi avere pieni poteri, una situazione che ilpotrebbe non garantire. SportFace.