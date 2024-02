Basta propaganda sugli orsi Gli animalisti troppo emotivi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo zoologo: "Non è stata data voce agli esperti. Legge Fugatti un’assurdità, si abbatte solo se c’è un vero pericolo"

Elly Schlein al presidio davanti alla Rai per protestare contro la propaganda del governo dentro il servizio pubblico : "Basta con TeleMeloni e con ... (fanpage)

ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein ha preso parte al presidio organizzato di fronte alla sede Rai di Viale Mazzini per manifestare a difesa della ... (ildenaro)

"X" blocca Yulia, l'ombra dei troll russi: Certo, se si è un personaggio esposto, magari basta il clamore mediatico per veder tornare il ... Non è la prima volta che la propaganda russa sfrutta la tecnologia per condizionare l'opinione pubblica, ...

L'aria malata di Lombardia. Fontana attacca Sala e fa la guerra all'Europa: Tempo un mese e i fumi della propaganda sono stati coperti da quelli, ben più dannosi, dell'... Basta una visita sul sito della società svizzera IQAir, il cosiddetto ente di ricerca che ha messo Milano ...

Contro la guerra, a favore della pace: Mattarella ha dichiarato che non basta invocare la pace, essa va perseguita dai Governi, anzitutto ... per combattere la disinformazione, il pregiudizio, la propaganda d'odio. Andrea Atzeni iscriviti ...