Basket Serie B Interregionale Senigallia e Matelica in trasferta al debutto

In serie B femminile arriva un’altra severa lezione per il Robbiano , che perde 36-63 contro Pontevico . Le cifre dicono molto sulla differenza dei ... (sport.quotidiano)

Giussano non riesce nell’impresa contro Broni , quarta forza della serie A2, perdendo 64-75. "Siamo in condizioni fisiche pessime – ammette ... (sport.quotidiano)

Non bastano alla Rimadesio i migliori 20 minuti (i primi) offensivi dell’anno (53 punti segnati) per fermare la corsa della capolista Pielle ... (sport.quotidiano)