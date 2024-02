Basket | Qualificazioni Euro 2025 | Pozzecco sceglie i 12 azzurri per Italia-Turchia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel corso della conferenza stampa di presentazione del primo match di qualificazione atra, il CT Gianmarcoha comunicato i 12che scenderanno in campo domani. Si tratta di: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Achille Polonara, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola, John Petrucelli. Resteranno invece a riposo Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso e Matteo Spagnolo. Queste le parole del coach azzurro: “So bene quanto Pesaro viva di, qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione. Domani per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie ...