Basket | l’Italia comincia con la Turchia il suo cammino verso gli Europei 2025

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)da Pesaro ildeldelglidel prossimo anno. La squadra di Gianmarco Pozzecco inizia domani il percorso nelle qualificazioni alla manifestazione continentale, affrontando lae replicando poi domenica contro l’Ungheria in trasferta. Gli unici due appuntamenti per gli azzurri prima del grande obiettivo di questo 2024, cioè il Preolimpico a Porto Rico, dove ci si giocherà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani, però, l’obiettivo sarà un altro ed è quello di trovare la prima vittoria nelle qualificazioni, che dovranno dare agli azzurri un biglietto per gliche si disputeranno neltra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia. Oltre aed Ungheria ...