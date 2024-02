Baseball | Fano scalda i motori per la stagione C’è la serie B da difendere per la nona volta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo due salvezze di fila ai playout, prima a scapito della Junior Rimini Pirati e l’anno scorso a spese del Grosseto, il’94 sta mettendo a fuoco l’obiettivo sulla suapartecipazione consecutiva al campionato diB. Il presidente Antonio Vallieri ha di recente affidato l’incarico di allenatore capo al venezuelano Diego Torres Flores, che già aveva guidato gli arancioneri proprio a margine della promozione dalla C del 2016. Continueranno però ad affiancarlo sia da Rodolfo "Dodo" Furiassi che da Rumardo "Rumy" Rodriguez, rispettivamente supervisore e collaboratore tecnico. Il giovane roster fanese annovera i pitchers Matteo Fabbri, Filippo Foschi, Luca Pierotti e Francesco Tarassi, i catchers Gabriele Fiorani, Lucio Neri e Jacopo Tombari, gli infielders Manuel Balducci, Alessandro Micheli, ...

