Barriere architettoniche | quante novità Resta la ripartizione in cinque rate

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il bonusè una detrazione del 75% per i contribuenti che effettuano interventi volti a superare ed eliminare leper i portatori di handicap. Si tratta di un’agevolazione per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti. Il decreto “Superbonus” (DL 212/2023) è il recente intervento del Governo che ha comportato diversi cambiamenti sul bonus, ad esempio che adesso può essere applicato solo per la realizzazione di interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici e non più porte, finestre e automazione degli impianti. Dal 30 dicembre 2023, data dell’entrata in vigore del DL, i requisiti da rispettare devono risultare da asseverazioni ...

CITTÀ DI CASTELLO – Al via la redazione del Peba (il Piano per l’eliminazione delle Barriere architettoniche). Oggi alle ore 16.30, in biblioteca ci ... (lanazione)

La recente Legge di Bilancio ha confermato la proroga del Bonus per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche fino al 2024 , estendendone la ...

L’ultimo decreto legge varato dal Governo ha cambiato e non di poco tutti i Bonus edilizi. Sono state modificati molti aspetti del “ decreto Rilancio” ... (quotidiano)

Decreto Superbonus, con il sí del Senato diventa legge. Addio al il 110%: Sismabonus nel 2024 Il decreto interviene anche in matera di sismabonus e di bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche restringendone l'applicazione. Per quanto riguarda il sismabonus, a ...

A Savigliano si lavora per eliminare le barriere architettoniche, ancora troppe nelle nostre città: CUNEO CRONACA - Sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione davanti all'Ara della Vittoria: un'operazione che rientra nel progetto di superamento delle barriere architettoniche.

Savigliano, proseguono gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche: Terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione davanti all'Ara della Vittoria. Le operazioni proseguiranno in corso Roma, via Torino e corso Matteotti ...