Barrette Milka Oreo ritirate | rischio frammenti in plastica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I ritiri di prodotti dal mercato sono molto più frequenti di quanto si possa pensare. Si consiglia sempre di consultare il portale del ministero della Salute, che tempestivamente aggiorna su casi di questo genere. Le motivazioni possibili sono svariate, alcune ben più gravi di altre. Basti pensare a ciò che sta accadendo con un lotto di. Il richiamo è su scala europea, come evidenzia l’avviso pubblicato dalla Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. In Italia c’è stata la segnalazione da parte dei supermercati Carrefour, che hanno provveduto ad agire in via precauzionale. Di seguito forniamo tutti i dettagli di questa vicenda problematica., motivo del ritiro Il documento ufficiale di Mondelez Italia srl fa riferimento a uno specifico lotto, il numero ...