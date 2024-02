Barozzi | scatta l’ispezione | Grave il verbale precompilato fatto firmare dalla dirigente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il clima è particolarmente difficile. Bene l’avvio di un’ispezione". Si è svolto lunedì l’incontro tra i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals-Confsal di Modena e regionali e il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Bruno Di Palma, insieme al nuovodell’ambito territoriale modenese, Giuseppe Schena per far luce sulla vicenda di Damiano Cassanelli, lo studente e rappresentante di istituto deldestinatario di un provvedimento di sospensione dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione di uno sciopero. I sindacati hanno sottolineato come il clima nell’istituto sia particolarmente difficile e come auspichino che si possa ripristinare presto "la serenità tra il personale della scuola e anche tra il personale, gli studenti, le loro famiglie" affermano i sindacalisti. Le sigle appoggiano per questo ...