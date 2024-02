Barghouti | Unibo prende le distanze | Quell’evento non era autorizzato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 – L’incontro di ieri in Ateneo con Omar, co-fondatore del movimento internazionale per il boicottaggio contro Israele (Bds), non era statodai vertici di Palazzo Poggi. Ci tiene a chiarirlo il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, a seguito delle polemiche nate in questi giorni sulle conferenze diin Ateneo e in Comune. "L’incontro in Ateneo non ci risultadall’Alma Mater – precisa il rettore –: non sono state seguite le prorcedure corrette di richiesta" per l’aula in cui s’è svolta l’iniziativa, "quindi è un evento none pertanto da considerarsi un’iniziativa personale". Difatti, per organizzare eventi o conferenze all’interno dell’Ateneo, ci sono modalità distinte se si tratta di un incontro tra ...