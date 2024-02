Bardolino e Chiaretto | l' anteprima può aspettare Il Consorzio ha altre priorità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Niente Corvina manifesto, la consuetadel, posticipata a data da destinarsi, ma tanti progetti nel cassetto per rilanciare le Dop delvini. Il mandato del neopresidente Fabio Dei Micheli, che ha preso il testimone da Franco Cristoforetti, si è aperto col rebranding del logo consortile, come primo segnale di cambiamento nell'immagine del distretto veronese (900 soci in 2.500 ettari) da circa 20 milioni di bottiglie, ed è proseguito con la novità sui calendari. Per i vini gardesani, la kermesse in rosa di inizio marzo alla Dogana veneta di Lazise è stata posticipata e si resta in attesa di un evento sul Garda che riunirà esperti, wine lover e turisti. Mentre per i soli vini rossi (ile le tre sottozone Sommacampagna, Montebaldo e La Rocca) è allo studio ...