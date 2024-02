“Barbara Capovani uccisa con dodici colpi alla testa”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pisa, 21 febbraio 2024 – «Quando arrivò in ospedale la dottoressa aveva perso due terzi del sangue. Il primo intervento fu su questa emergenza». Lo ha detto stamani il medico legale Marco Di Paolo, ascoltato come teste nella terza udienza del processo Gianluca Paul Seung, il 35enne di Torre del Lago accusato di avere aggredito e ucciso nell'aprile scorso la psichiatra pisana, fuori dal Servizio di psichiatria diagnosi e cura dell'Asl Toscana nord ovest, di cui era stato paziente. Nel corso dell'udienza di oggi sono state ripercorse le cause della morte del medico, la ricostruzione fatta dpolizia del percorso fatto da Seung il giorno del massacro e quello precedente. «Visionando le telecamere di videosorveglianza abbiamo contato...