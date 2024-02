Banche spingono Piazza Affari | Ftse Mib chiude sopra 32mila punti +1%

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (askanews) – Chiusura tonica per, spinta dai titoli bancari. L’indice principaleMib ha guadagnato l’1% superando quota(32.018) e aggiornando così i massimi dal 2008, miglior performance tra le Borse europee (Parigi +0,22%, Francoforte +0,25%, Londra -0,75% affossata da Hsbc) e in controtendenza con l’andamento negativo di Wall Street. A Milano, tra i titoli principali, sotto i riflettori Mps (+3,1% a 3,557 euro) spinta dal report di Deutsche Bank che ha alzato il target price sul titolo a 5,1 euro ettutto dalle scommesse del mercato sul collocamento della quota del Tesoro che, passati i tre mesi di lock-up, ha di nuovo le mani libere sull’istituto. Forti acquisti anche su Mediobanca (+4,22%), promossa a ...

