B Interregionale Un’Halley impeccabile Molto bene la prima parte

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È stato pubblicato ieri il calendario provvisorio del play-in gold del campionato di serie Be nel primo turno la Halley Matelica (nella foto Federico Mariani) giocherà in casa del Valdiceppo, a Perugia, domenica 3 marzo alle 18. Il debutto casalingo, invece, ci sarà domenica 10 marzo (ore 18) contro la Pallacanestro Palestrina. Poi, sabato 16 marzo (ore 18.30) trasferta sul campo della Supernova Fiumicino e, infine, domenica 24 marzo il match interno con la Virtus Gvm Roma. Dopodiché seguiranno le partite di ritorno, con infrasettimanaledella pausa pasquale: mercoledì 27 marzo (ore 21) contro il Valdiceppo a Castelraimondo. Il calendario, comunque, non è definitivo; quindi le date potrebbero subire variazioni. I matelicesi intanto hanno messo in archivio la regular season vincendola alla grande con 17 successi (5 sconfitte) e ...