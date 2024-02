Avvisti fascisti | Capezzone a De Gregorio Dargen e Ghali staffette partigiane

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità guidato da Bianca Berlinguer, si è parlato delle elezioni regionali in Sardegna e di come potrebbero andare le Europee in primavera. Solamente ieri Alessandra Todde, candidata alla guida della Regione per Pd, M5S e sinistra, ha detto che "la Sardegna è stanca di essere mal governata da giunte incompetenti, inaffidabili, disoneste". "Noi vogliamo cambiare tutto rimettendo le persone al centro dell'agenda politica. Per fermare la destra la coalizione è l'unica via", ha affermato in un'intervista concessa a Repubblica. E proprio dalle parole pronunciate dalla deputata ha avuto avvio la discussione in studio. "Ero preoccupato perché, passate le undici e mezza di sera, non era ancora arrivato l'allarme fascismo, e invece è arrivato puntuale": con una provocazione, Danieleè intervenuto in diretta. ...