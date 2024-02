(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La star di-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli,Liu, parla della possibile apparizione di-Chi in5.Liu, star di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha parlato del suo futuro nei panni di-Chi e delladi tornare in5. Durante un'intervista con ComicBook alla prima del suo nuovoArthur The King, Liu è stato interrogato sul ruolo apparentemente incerto diChi nel prossimo capitolo della saga degli, dopo che il regista Destin Daniel Cretton ha abbandonato il progetto. L'ultima apparizione di-Chi nel MCU è stata in una scena post-credits in cui il personaggio incontra Wong e Capitan ...

Avengers 5, Simu Liu: "Shang-Chi sarà nel film Saperlo è al di sopra delle mie possibilità": La star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu, parla della possibile apparizione di Shang-Chi in Avengers 5. Simu Liu, star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha parlato del ...

Simu Liu sul futuro di Shang-Chi: “Non lo conosco, ma Destin Daniel Cretton svolgerà un lavoro magnifico”: Simu Liu ha parlato del futuro ancora incerto di Shang-Chi confermando che il sequel sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Oddio, non lo so, in tutta onestà. Sono cose che non dipendono da me, ma da ...

Shang-Chi sarà in Avengers 5 e 6 Simu Liu non sa rispondere: 'Sono cose più grandi di me': è stato chiesto allo stesso Simu Liu, attore che interpreta il protagonista del film, se avremo modo di rivedere presto questo personaggio, in particolare nei prossimi film sugli Avengers tutt'ora in ...