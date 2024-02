Avengers 5 | ci sarà Shang-Chi? Le parole dell’attore Simu Liu

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Durante un’intervista alla prima del suo ultimo film Arthur The King, l’attoreLiu, visto recentemente in Barbie, ha parlato della possibilità di vestire nuovamente i panni di, eroe della pellicola Marvel del 2021:e la Leggenda dei Dieci Anelli, all’interno del prossimo film sugli. L’attore ha parlato della possibilità di tornare in5, esprimendo molta incertezza sul futuro del suo personaggio, diarando poi che solo i responsabili del MCU, come Kevin Feige, possono sapere cosa nedi. Ha poi avutodi encomio per il regista Destin Daniel Cretton, che pur avendo abbandonato il progetto degli5, ...