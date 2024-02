Avellino | Controllo territoriale | denuncia e proposta foglio via

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Servizi straordinari per ildel territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di: Unae unaperdi via Prosegue ininterrotta l’attività dinei comuni dell’Irpinia, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avelino Dr.ssa Paola Spena, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale dicon l’effettuazione di mirati servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio e soprattutto al contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose sono state le pattuglie impiegate, di giorno e di notte con personale sia in divisa che in borghese. In tale contesto: – ...

