Autovelox | tra disposizioni già esistenti e “storici” sfondoni | delle nuove norme di Salvini restano soltanto gli annunci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Basta con gli“fai da te“, serve una “omologazione nazionale” e i sindaci “dovranno spiegare perché li mettono e dove e con quale motivazione”. Matteotorna sull’argomentoe promette un nuovo intervento del governo, proprio mentre la deputataLega e componente della Commissione Trasporti della Camera, Elena Maccanti,a un decreto ministeriale, a firma del suo leader, per vietare l’installazione deglisulle strade a 50km/h. Il ministrorilancia così la sua battaglia contro “la giungla degli” diventati lo strumento per i Comuni per “tassare e tartassare i lavoratori” e cita un suo storico sassolino nella scarpa: l’di viale Enrico Fermi a Milano (a poca ...