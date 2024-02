Autovelox nella stessa strada varrà | soltanto la prima multa e non è l’unica novità

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)la. Tutto vero, non si tratta di una fake news. Uno degli emendamenti approvati durante l’esame parlamentare della riforma del Codice della, infatti, prevede delle importantiproprio per quando riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Di cosa parliamo nello specifico? Stop ai dispositivi di rilevamento della velocità su tratti disotto ai 50 chilometri all’ora e condono nel caso si prendano più multe sul medesimo tratto monitorato. E non solo, di seguito tutti i principali cambiamenti. Leggi anche: Rinnovo della patente o incubo burocratico? Ledel 2024 per gli over 70 (e non ...