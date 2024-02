Autovelox | il governo trova la quadra | in città vietati sotto i 50 Km h Le nuove norme in arrivo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sugliarriva il provvedimento delche dovrebbe impedire ai comuni di montare i dispositivi nelle zone che impongono ad auto e moto una velocità inferiore ai 50 km all’ora. Rimangono esclusi, quindi, i centri storici e tutte le aree dove i veicoli non possono superare i 30 km/h. Allo stato attuale delle cose, il provvedimento dovrà concludere il suo iter burocratico nel mese di marzo. Lo aveva ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini: sugli«non può esserci il fai da te». Ecco, quindi, che ilsta lavorando a un decreto interministeriale con il ministero dell’Interno che poterà a una «omologazione nazionale»: perché «per salvare vite vicino a scuole, ospedali, una curva pericolosa ci sta. Ma piazzati dalla sera alla mattina su stradoni per tassare gli ...

Schlein a Cagliari: Adesso la destra ha paura, ultimi giorni decisivi: Roma, 21 feb. (askanews) - Volge al termine la campagna per le elezioni regionali in Sardegna; il centro destra chiuderà a Cagliari mercoledì pomeriggio con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Ta ...

Autovelox, nuove regole in arrivo: ecco cosa cambia per gli automobilisti: Il governo cambia il codice della strada, nuove regole per gli autovelox: cosa cambia e quali sono le novità volute fortemente da Salvini.

Salvini vuole vietare gli autovelox al di sotto dei 50 km/h: così le Zone 30 sono inutili: Ora una nuova stretta del Governo potrebbe limitare gli autovelox al di sotto dei 50 km/h. Il Ministro Salvini ha preso a cuore la questione dei 30 km/h e si è subito messo al lavoro per scongiurare ...