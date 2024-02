Autonomia differenziata | il senatore Longhi solleva il caso Ariano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota diAleandro: “Prove di: siamo ormai in clima elettorale, a giugno si svolgeranno le elezioni europee: puntuale, come sempre, Forza Italia ha cominciato a svolazzare per cercare il consenso. Stavolta l’occasione è di quelle ghiotte: illudere gli Arianesi e gli Irpini, che il Tribunale diIrpino (e perché non quello di Sant’Angelo dei Lombardi?) chiuso a settembre del 2013, possa tornare ad avere nuova vita. Al convegno del 13 febbraio, presso il Museo della ceramica, si sono scomodati pezzi da novanta, come il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il consigliere giuridico del Governo, Carmine De Angelis, la presidente provinciale di Fratelli (e sorelle) d’Italia, Ines Fruncillo, il consigliere regionale di ...

“ Faremo di tutto per fermare il ddl Calderoli, prendendo in considerazione tutti gli strumenti utili, compreso un referendum abrogativo”. Ai ... (notizie)

Abruzzo, Torto (M5S): venerdì importante appuntamento su sanità e pnrr: Alfonso Colucci, capogruppo della commissione affari costituzionali, affronterà il tema della sanità in relazione all’autonomia differenziata. Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale Puglia, ...

Puglia, sanità in affanno: medici e infermieri preferiscono il privato: «Bisogna fermare questa emorragia di personale» dice Matteo Valentino, segretario regionale di Cittadinanzattiva della Puglia. «In tanti vanno via dagli ospedali pubblici per andare nel privato». Una ...

Autonomia, Pedullà a ReStar: “I provvedimenti in discussione in questo momento in Parlamento peggioreranno la sanità e condanneranno il Sud”: L'intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, a ReStar (Rai3) sul tema dell'Autonomia differenziata: "I provvedimenti in discussione in questo momento in Parlamento peggioreranno la sanit ...