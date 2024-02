Auto finisce in un canale | morto il 20enne Matteo Pittana | indagati i due amici che erano con lui

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 20 anni, ènella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, in un grave incidente stradale. L'su cui viaggiava è uscita di strada, finendo in una Gemona, in provincia di Udine. Ora la Procura della Repubblica ha disposto l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due ragazzi che si trovavano sulla vettura con il. Si attendono i risultati dell'psia.

Tragedia a Gemona, in provincia di Udine. Un giovane è morto dopo essere rimasto imprigionato in un’ Auto finita in un canale : l’incidente si è ... (thesocialpost)

Firenze , 20 febbraio 2023 – Incidente in piazza Libertà a Firenze , ieri sera poco prima delle 22. Un’ auto mobile per cause ancora da accertare, ha ... (lanazione)

Nuove scorte: tornano i portatili Lenovo e HP con 24GB di RAM e processori super, ottimi tuttofare da 519€ a 679€!: Inutile cercare altro in tutta Amazon: chi se ne intende sa che è impossibile trovare a questi prezzi altri portatili che siano contemporaneamente di marca, con 16GB oppure 24GB di RAM, ottimi process ...

Morto a vent’anni nell’auto finita nel Ledra, la disperazione del padre di Matteo: «Era uscito in bici, non doveva essere lì»: non ha imboccato finendo nel canale. Un via vai di persone, che quando si fermano davanti al punto in cui l’auto è uscita di strada si fermano, scuotono la testa, lasciano un fiore e poi riprendono la ...

Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale irriguo: Fortunatamente il 32enne non ha riportato ferite gravi: è riuscito ad uscire dall'abitacolo ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ...