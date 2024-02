Aumenti delle rette fino a 300 euro al mese nelle residenze protette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "della nostra regione ci sono ospiti che già da un anno hanno dovuto sostenere un aumento considerevole della quota "alberghiera" a loro carico, in qualche caso cresciutaa 300al". Domenico Ticà e Maria Teresa Carloni, dello Spi Cgil, denunciano una situazione che "sta aggravando le condizioni di impoverimento degli ospiti eloto famiglie". Un problema di cui si è sempre parlato troppo poco e in ambiti ristretti, ma che ora – finalmente – è entrato nel dibattito pubblico. "Il decreto sui Livelli essenziali assistenziali – spiegano – è molto chiaro. La retta è costituita da due voci, il 50 % quota sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale, il 50% a carico dell’ospite. Ma così non è. Purtroppo la quota sanitaria è ...