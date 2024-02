Aumentano le tariffe per il servizio pre-scuola Stabili i costi per mensa e trasporto verso i plessi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sarà incrementata dall’anno scolastico prossimo 2024-2025, a Codogno, la tariffa per ildi pre-che salirà, mensilmente, dagli attuali dodici euro a quindici euro. Per gli aventi diritto alla riduzione (ovvero coloro che sono residenti a Codogno ed hanno un Isee inferiore a dodicimila euro) la tariffa mensile invece, da settembre, sarà aumentata da sette euro a dieci euro. Lo ha deciso la Giunta durante la riunione settimanale di lunedì sera: l’esecutivo ha inoltre deciso che rimarranno invece invariati iper le famiglie relativamente aldi postscolastico.

