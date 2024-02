Audrii trovata morta | la bimba di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola | arrestato amico del padre

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La piccola eragiovedì 15 febbraio. Il suo corpo è stato rinvenuto sotto un ponte nel fiume Trinity, in Texas. Fermato Don Steven McDougal, 42, vicino didel: si era offerto di dare un passaggio alla fermata dellobus della 11enne.

