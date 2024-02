(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alcune volte il destino dei tabelloni è strano. Asono toccati, all’ATP 500 di Rio de, gli stessi avversari che avevano battuto nella finale di Buenos Aires, e cioè la coppia ispano-argentina formata da Marcele Horacio. Anche in questo caso, al turno d’esordio, giunge il successo per 6-4 3-6 10-7. Nel primo set, all’atto pratico, tutti perdono il servizio. E questo accade perché arriva un momento da cinque break consecutivi, quattro dei quali causati dal deciding point. A uscirne meglio è la coppia italiana, che riesce così a costruire il proprio 6-4. ATP Rio, Carlos Alcaraz costretto al ritiro: infortunio per lo spagnolo Nel secondo parziale arriva la reazione di ...

ATP Rio de Janeiro 2024: Simone Bolelli e Andrea Vavassori ribattono Granollers/Zeballos all’esordio: Alcune volte il destino dei tabelloni è strano. A Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono toccati, all'ATP 500 di Rio de Janeiro, gli stessi avversari che avevano battuto nella finale di Buenos Aires, ...

Come sta Carlos Alcaraz L'esito della risonanza magnetica, diagnosi e tempi di recupero. Ecco quando tornerà in campo: ATP RIO DE JANEIRO - Bel sospiro di sollievo per Carlos Alcaraz, a poche ore dal ritiro dopo soli due game nella sfida contro Thiago Monteiro. Lo spagnolo ha rassicurato via social tutti i propri fan, ...

Alcaraz, le sue condizioni dopo l'infortunio: «Ho solo una distorsione alla caviglia, tornerò presto»: Il tennista spagnolo nei giorni scorsi ha abbandonato l'Atp di Rio de Janeiro a causa di un problema all'articolazione inferiore, che ha richiesto l'intervento dei fisioterapisti in campo. Durante il ...