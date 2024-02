ATP Rio 2024 | Carlos Alcaraz costretto al ritiro | caviglia ko per lo spagnolo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il torneo Rio Opendi tennis, di categoria ATP 500, perde la sua testa di serie numero 1: sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro (Brasile) lo, finalista lo scorso anno, nel match d’esordio contro la wild card brasiliana Thiago Monteiro, si infortuna allain un cambio di direzione nel secondo quindici del match, prova a continuare, ma deve alzare bandiera bianca dopo appena due game.ha poi affermato in conferenza stampa: “Penso che queste cose succedano, soprattutto sulla terra battuta. Non è stato un problema con il campo, mi sono fatto male in un cambio di direzione e questo succede su questo tipo di superficie. Sono tornato a giocare per vedere se potevo continuare o meno. Ho parlato con il fisioterapista ...

Stan Wawrinka: 'Il tennis è la mia passione. Non voglio avere rimpianti': ...aspirazione ha spinto Wawrinka a scendere in campo in Sud America nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. Questa sera affronterà in Brasile Facundo Diaz Acosta , reduce dal primo titolo ATP ...

Carlos Alcaraz: "Felice per Sinner, se lo merita. Devo dare il 100% per competere con lui": In occasione della conferenza stampa che ha preceduto l'inizio dell' ATP 500 di Rio de Janeiro , Carlos Alcaraz ha parlato della grande crescita che ha portato Jannik Sinner ai risultati importanti ottenuti nell'ultimo e di come per competere con l'altoatesino abbia ...

Ranking ATP: Sinner nella storia, c'è gloria anche per De Minaur e Cobolli. Prima top10 della storia senza rovesci a una mano: ... come avvenuto all'inizio di questa settiamana, il n°3 del ranking ATP . La testa è già proiettata ... Sinner dista ora soltanto 835 punti dal secondo posto di Alcaraz , impegnato questa settimana a Rio ...