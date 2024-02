ATP Los Cabos | Flavio Cobolli riceve una dura lezione da Yoshihito Nishioka in Messico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un percorso di crescita passa anche da pesanti sconfitte.(n.69 del ranking) ha ricevuto unada(n.84 del mondo) nel primo turno dell’ATP250 di Los). Il tennista tricolore, proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto 6-1 6-0 dal nipponico, che con le sue traiettorie mancine particolarmente lavorate ha creato tantissimi problemi al giocatore nostrano, incapace di trovare delle contromisure. Un ko in 51? assai rappresentativo dell’andamento del match e sicuramente ci sarà da analizzare da parte di chi è in una fase di “formazione” sull’hard come. Spetterà al giapponese sfidare negli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.1). Nel primo ...