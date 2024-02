Atp Doha 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 22 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 250 diper la giornata di22. Si giocano i quarti di finale nel torneo qatariota, con le teste di serie più importanti ancora tutt in corsa. Apre ilBublik, poi sarà il turno di Khachanov. Nel pomeriggio spazio a Humbert e al vincente di Rublev-Gasquet contro il giovane Mensik. Di seguito l’di. CENTRE COURTOre 12:30 – Popyrin vs (4) Bublik a seguire – Ruusuvuori vs (2) Khachanov Non prima delle 16:00 – (1) Rublev o Gasquet vs Mensik a seguire – (3) Humbert vs (WC) Monfils o Zhang SportFace.