Atletico | Simeone | ‘Fatta la partita che volevamo | ci vediamo al ritorno’|Champions League

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 2024-02-21 00:38:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’Inter vince a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions, 1-0 all’Madrid di Diegoche, per superare il turno, dovrà ribaltare il risultato nella gara di ritorno, che si disputerà il 13 marzo al Civitas Metropolitano. Al termine della, il Cholo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta: le sue dichiarazioni. COSA E’ MANCATO – “Tutti fanno errori, a volte si riescono ad annullare. Nel primo tempo hanno avuto la possibilità di sbloccare la, abbiamo perso alcuni palloni inutili e loro sono molto bravi nel recupero. Credo che abbiamo giocato bene: nel primo tempo abbiamo giocato bene, senza creare grandi occasioni da gioco. ...

Inter-Atletico Madrid in campo tra poco per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a ... (inter-news)

Inter, Arnautovic piega l'Atletico Madrid. 'Uno dei gol più importanti in carriera': La cronaca L'Inter arriva alla sfida di Champions forte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l'Atletico di Simeone si ...

Champions. L'Inter batte 1 a 0 l'Atletico Madrid: Cambia anche Simeone, arretra la posizione di Llorente, inserendo Morata al fianco di Griezmann per ... I nerazzurri la vogliono vincere, con l'Atletico che fatica a tenere gli uno - due e rischia in ...

Inzaghi continua a pensare in grande. Anche l'Atletico s'inchina al suo contropiede: Certo è che Simeone è sceso in campo schierando come quinto a destra Lino, che è all'origine un'ala ... A leggere la formazione, l' Atletico non sembrava davvero venuto a San Siro per cercare di ...