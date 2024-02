Atletica | World Indoor Tour 2024 | venerdì Fabbri e Weir a Berlino; Dosso e Iapichino a Madrid

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Entra sempre più nel vivo la stagionedell’leggera, con i Mondiali di Glasgow (1-3 marzo) alle porte.tanti saranno gli azzurri impegnati in giro per l’Europa, in particolare nell tappe Gold e Silver didel. Nella capitale spagnola sono dieci i nostri portacolori iscritti. Nel lancio del peso Leonardoe Zanearrivano all’appuntamento da secondo e quarto al mondo in questo inizio di stagione, in virtù del 22,37 di Liévin e del 21,84 di Nordhausen. Lorenzo Simonelli, forte del suo 7.48 agli assoluti, si confronta con alcuni dei migliori avversari a livello europeo nei 60 ostacoli. Negli 800 metri al maschile avremo Catalin Tecuceanu, mentre nella gara ...

Aurora Volpi campionessa lombarda "promesse" sui 60 metri piani: Aurora Volpi della Cremona Sportiva Atletica Arvedi, categoria promesse, si prende un'altra bella soddisfazione: titolo regionale assoluto nei 60 piani battendo il record cremonese di 6 centesimi.

Sveva Gerevini bronzo agli italiani indoor di salto in lungo e sarà in gara ai mondiali di Glasgow: Sveva Gerevini sarà in gara ai mondiali di atletica leggera indoor in programma dal 1 al 3 marzo a Glasgow in Scozia. Sveva si è anche presa il bronzo con 6.21 metri nella prova di salto in lungo dei ...

La rivoluzione del salto in lungo: nuova asse di battuta e diverse misure, come cambierà lo sport di Furlani e Iapichino: ATLETICA, SALTO IN LUNGO - La World Athletics prepara una rivoluzione epocale: asse di battuta più ampia e nuovi criteri di misurazione, anche per il salto triplo. Novità regolamentari per ridurre al ...