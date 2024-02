Atletica | rivoluzione del salto in lungo | sparisce l’asse di battuta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La World Athletics si prepara a dare il via ad una serie di cambiamenti che potrebbero dare una svolta epocale all’e alle tecniche impiegate dai suoi attori e dalle sue attrici principali. Si parte dai salti, in particolare con ilin: come diffuso ampiamente alla stampa, si va verso l’abolizione deldie l’istituzione di una più ampia zona di stacco. Andiamo dunque ad approfondire che cosa significa, cosa ha portato a questa proposta e cosa comporterà a livello tecnico., laparte dalin: niente più asse diMattia Furlani – Crediti Foto: COLOMBO/FIDAL – Fidal TwitterIl presidente della World Athletics Sebastian Coe è da tempo che cerca ...

La rivoluzione del salto in lungo: nuova asse di battuta e diverse misure, come cambierà lo sport di Furlani e Iapichino: ATLETICA, SALTO IN LUNGO - La World Athletics prepara una rivoluzione epocale: asse di battuta più ampia e nuovi criteri di misurazione, anche per il salto triplo. Novità regolamentari per ridurre al ...

Cambia la regola più importante del salto in lungo: rivoluzione epocale, fioccheranno i record: La Federazione internazionale di atletica leggera ha annunciato un cambiamento storico nel salto in lungo, che era rimasto sostanzialmente immutato in ...

Il polo sportivo si allarga. Rivoluzione da 5 milioni: L’inizio dei lavori nel complesso di via Europa cambierà anche la viabilità. Parte della struttura verrà demolita per ricostruire tre nuovi blocchi.