Atletica | pattuglia italiana a Madrid | sfida Fabbri-Weir | Simonelli per la zampata | c’è Tecuceanu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ben dieci italiani saranno protagonisti al Meeting di, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera al coperto). L’appuntamento è per la serata di venerdì 23 febbraio. Per diversi azzurri sarà l’occasione per fare il punto della situazione alla vigilia dei Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Nella capitale spagnola assisteremo a un nuovo duello tra Leonardoe Zane, che si presentano rispettivamente con la seconda e la quarta prestazione mondiale stagionale (22.37 e 21.84 metri). Il toscano, argento agli ultimi Mondiali, proverà a rialzare la testa dopo l’opaca prova fornita agli Assoluti, dove si è imposto il Campione d’Europa indoor. I due colossi del getto del peso incroceranno il neozelandese Tom Walsh ...

Pietro Arese torna in gara dopo aver firmato il nuovo record italiano dei 1500 metri in sala. Il piemontese ha scelto il Meeting di Metz , in ... (oasport)

Vittorio Veneto, non si ferma all’alt: folle inseguimento in città: VITTORIO VENETO – Mercoledì sera, intorno alle 19, in zona piscine non è passato inosservato l’inseguimento da parte della pattuglia della polizia locale di Vittorio Veneto di una Fiat 500 color caffe ...

Vittorio Veneto. Non si ferma all’alt della polizia locale e scappa con la sua Fiat 500: folle inseguimento di un 60enne: VITTORIO VENETO - Gli viene intimato l’alt durante un normale controllo di polizia stradale ma, anziché fermarsi, dopo una breve esitazione accelera e si dà alla fuga.

Atletica – Tanti onori per la pattuglia Rigoletto. La giavellottista Francesca Portioli ad un passo dai Nazionali Invernali: Mantova E’ trascorso un altro weekend intenso di gare per i ragazzi dell’Atletica Rigoletto. Sabato a Trento, in occasione del Trofeo Lanci Invernali, la ...