Atletica | Dosso e Iapichino scaldano i motori per i Mondiali | in gara a Berlino Ceccarelli cerca la scossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ultimo test in vista deiIndoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Zaynabe Larissahanno scelto l’ISTAF Indoor di, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale per importanza) in programma nella serata di venerdì 23 febbraio, per scaldare il motore in vista dell’imminente rassegna iridata. La fresca primatista italiana dei 60 metri con il 7.02 corso a Torun (poi si è espressa in 7.06 agli Assoluti) occupa il terzo posto nelle listestagionali e insegue le ultime risposte nella capitale tedesca, incrociando due rivali di rango come la britannica Daryll Neita e la giamaicana Britany Anderson. La giovane fuoriclasse toscana, invece, proverà a spingersi oltre i 6.80 metri saltati sabato pomeriggio ad Ancona. La figlia di ...