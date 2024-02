Atlantide voglia di playoff | Noi ci siamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’crede sempre più nei play off della A2 e, quando mancano ancora cinque giornate alla conclusione della regular season, si gode un prezioso sesto posto, con otto punti di vantaggio su Santa Croce, che al momento sarebbe la prima delle escluse dalla post season. Per soddisfare le ambizioni della squadra di Zambonardi (nella foto) sono fondamentali le prossime partite, a cominciare dal duello diretto con Prata (quinta), che domenica alle ore 18.00 giocherà al San Filippo. I Tucani, che sono consapevoli che i Lupi Santa Croce renderanno visita alla pericolante Castellana Grotte, sono chiamati a dare tutto per vincere e avvicinare in modo significativo il traguardo degli spareggi-promozione. Per riuscire in questo intento, Tiberti e compagni dovranno riproporre con i friulani lo stesso atteggiamento e l’identica attenzione che hanno reso possibile ...