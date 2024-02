Ateneo aperto per 3 400 studenti Il rettore | Vivete la città campus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "L’orientamento ai nuoviè partito già da qualche mese: siamo andati nelle scuole superiori ad esempio a fare incontri di presentazione e ci saranno ancora altre iniziative. L’open day rientra in questo percorso di aiuto dei ragazzi nello scegliere il corso di laurea cui iscriversi. Quest’anno il numero dei prenotati alle attività è significativamente cresciuto. Siamo a ben oltre 3.400 prenotazioni per gli appuntamenti nelle varie sedi dell’". Così ilRoberto Di Pietra ha raccontato l’open day 2024 dell’Università degli Studi. L’anno scorso erano stati 1.800 i partecipanti, quest’anno 3.400. Si sono tenuti incontri con docenti etutor nei vari plessi: da San Francesco a via Mattioli, ma anche a San Miniato, pian dei Mantellini e San Niccolò. "Non solo incontri informativi, ma anche ...