Atalanta Under 23 beffata in rimonta | da 2-0 a 2-2 con il Renate

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caravaggio. Pareggio con beffa per l’23 che, nel recupero della 21esima giornata, si è fattare sul 2-2 finale dal, dopo essere stata addirittura in vantaggio di due gol. A stappare la partita, infatti, ci aveva pensato Jimenez, autore del calcio di punizione dell’1-0 al 24? della prima frazione di gioco. La squadra di Modesto sembrava poi aver messo al sicuro il risultato quando il fantasista spagnolo ha griffato la sua prima doppietta in maglia orobica firmando il 2-0 ad inizio ripresa su invito di Capone. Ma quando tutto sembrava in discesa, la questione si è irrimediabilmente complicata nel finale: al 72? ci ha pensato Paudice a dimezzare il gap, poi a dieci dal traguardo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo è arrivato il punto del definitivo 2-2 targato ...

