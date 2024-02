Atalanta | Ruggeri suona la carica in vista del Milan | “Gli daremo filo da torcere”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bergamo, 21 febbraio 2024 – Tra un mese l’atalantino Matteopotrebbe vestire per la prima volta l’azzurro dei grandi. Il 21enne laterale di Zogno è indicato come una delle possibilità novità nel prossimo giro di convocazioni a marzo del ct Spalletti. “La nazionale è il sogno di ogni giocatore, ovviamente è anche il mio ma la maglia azzurra bisogna sudarsela e meritarsela fino in fondo perché ci sono giocatori forti. Bisogna far di tutto per guadagnarsi il posto”, ha spiegato il laterale sinistro nerazzurro in un’interrilasciata a Radio Sportiva. Classe 2002 e fisico da corazziere,è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha mosso i primi passi a otto anni fino alla Primavera. È una delle rivelazioni di questa prima metà di stagione nerazzurra con 22 presenze e 1764 minuti in campionato, oltre aver ...