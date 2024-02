Atalanta | a San Siro per la prima volta gruppo al completo? Lookman punta al rientro E anche Palomino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Zingonia. Non è mai successo finora e non è nedetto che succeda, seppur i segnali ci siano. Di sicuro non c’era momento migliore per l’per trovare, per lanella stagione 2023/24, l’intero organico ale a piena disposizione, e l’infermeria totalamente vuota. Proprio questo è lo scenario che sembra profilarsi andando verso la sfida di Sancontro il Milan di domenica 25 febbraio, che apre un ciclo di fuoco potenzialmente decisivo per le sorti della stagione nerazzurra. Ai box nel match contro il Sassuolo erano rimasti soltanto Ademola, tornato dalla Coppa d’Africa con una lieve distorsione alla caviglia, e José, sempre alle prese con le solite noie muscolari. Martedì (20 febbraio), alla ripresa dei ...

