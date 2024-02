Assemblea annuale del Collegio Notarile di Bergamo | Maurizio Luraghi riconfermato Presidente

Finanza etica, per la prima volta in Italia il summit della rete mondiale: Dal 26 al 29 febbraio a Padova e Milano, luoghi simbolo dell'economia sociale e delle organizzazioni non profit in Italia ...

Approvato il piano sociale integrato da 157 milioni: Con 18 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari dell'opposizione l'assemblea legislativa della Liguria ha approvato il Piano Sociale Integrato Regionale (Psir) 2024-2026. Il piano prevede una dotazio ...

Consiglio Liguria, approvato il piano sociale integrato: Con 18 voti a favore (maggioranza) e 11 contrari dell'opposizione l'assemblea legislativa della Liguria ha approvato il Piano Sociale Integrato Regionale (Psir) 2024-2026. (ANSA) ...