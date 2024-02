Assange | appello finale | rinvio verdetto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 19.05 E' terminata all'Alta Corte di Londra la seconda e conclusiva udienza sull'della difesa di Julian, giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks. L'udienza,contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa, si è conclusa senza unche è previsto in altra data. Sarà questione di alcuni giorni secondo le attese, ma i giudici non hanno dato indicazioni precise, riservandosi il tempo necessario per riflettere sulle argomentazioni contrapposte delle parti

Julian Assange non è un giornalista Loro dicono di sì: e la Federazione europea dei giornalisti (EFJ), in una dichiarazione congiunta per l’udienza di appello a Londra il 20 e 21 affermavano "Il procedimento giudiziario in corso contro Julian Assange ...