Assange | oggi la Gran Bretagna decide sull’estradizione La moglie | “Potrebbe fare la fine di Navalny”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Londra, 21 febbraio 2024 –Julianconoscerà il suo destino: l’Alta corte di giustizia britannica dovrebbe emettere in giornata il verdetto relativo alla sua estradizione negli Stati Uniti, dove dovrebbe scontare un totale di 175 anni di reclusione per 18 capi di accusa. A partire dal 2010, il giornalista australiano ha divulgato sul portale WikiLeaks circa 700mila documenti riservati ed autentici sottratti al Pentagono e al Dipartimento di Stato americano. Alcuni di essi documentano le violenze commesse dalle forze statunitensi durante le guerre in Iraq e Afghanistan, altri riguardano i rapporti diplomatici di Washington. A woman holds a sign during a rally asking for the freedom of Wikileaks founder Julian, at Place de la Republique in Paris on February 20, 2024. The High Court in London will begin on ...